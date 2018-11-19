Тираж автобиографической книги Мишель Обамы составит 2,6 млн экземпляров
Вашингтон, 19 ноября. Книга с мемуарами бывшей первой леди США Мишель Обамы будет напечатана тиражом в 2,6 миллиона экземпляров. Об этом сообщило издательство Penguin Random House.
Книга «Становление» экс-первой леди США Мишель Обамы вышла в свет 13 ноября. Только за первый день было продано 725 тысяч экземпляров в книги в бумажном виде, а также электронном и аудио форматах.
«Первый тираж составил 1,8 миллиона экземпляров. Основываясь на исключительном спросе по всем каналам распространения от массовых распространителей до независимых книжных магазинов, издатель уже обратился за допечаткой дополнительных 800 тысяч экземпляров», — сообщает пресс-служба издательства.
В издательстве также добавили, что в ближайшем будущем планируют издать книгу в переводе более чем на 30 языков.
Книга бывшей первой леди США состоит из трех частей. В первой Мишель рассказывает о своей жизни в южном округе Чикаго, вторая часть книги посвящена началу отношений с Бараком Обамой и третья часть о ее жизни в качестве первой леди США.