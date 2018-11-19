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Тираж автобиографической книги Мишель Обамы составит 2,6 млн экземпляров

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Тираж автобиографической книги Мишель Обамы составит 2,6 млн экземпляров

Вашингтон, 19 ноября. Книга с мемуарами бывшей первой леди США Мишель Обамы будет напечатана тиражом в 2,6 миллиона экземпляров. Об этом сообщило издательство Penguin Random House.

Книга «Становление» экс-первой леди США Мишель Обамы вышла в свет 13 ноября. Только за первый день было продано 725 тысяч экземпляров в книги в бумажном виде, а также электронном и аудио форматах.

«Первый тираж составил 1,8 миллиона экземпляров​​​. Основываясь на исключительном спросе по всем каналам распространения от массовых распространителей до независимых книжных магазинов, издатель уже обратился за допечаткой дополнительных 800 тысяч экземпляров», — сообщает пресс-служба издательства.

В издательстве также добавили, что в ближайшем будущем планируют издать книгу в переводе более чем на 30 языков.

Книга бывшей первой леди США состоит из трех частей. В первой Мишель рассказывает о своей жизни в южном округе Чикаго, вторая часть книги посвящена началу отношений с Бараком Обамой и третья часть о ее жизни в качестве первой леди США.

Автор: Артем Никулин
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