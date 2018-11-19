Агент Пеле рассказал о здоровье футболиста

Бразилия, 19 ноября. 49 лет назад легенда футбола Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле забил 1000-й мяч в карьере. Российские журналисты пообщались представителем легендарного футболиста Жозе Форносом и узнали, как Пеле относится к этой дате.

Около четырех лет назад у Пеле возникли проблемы с бедром. В 2015 году футболист перенес операцию. В России он побывал в 2017 году во время жеребьевки финального турнира чемпионата мира и передвигался исключительно на инвалидной коляске. А в 2018 году из-за состояния здоровья не смог приехать на чемпионат мира. Несмотря на это, его представитель заявил, что 78-летний Пеле хорошо себя чувствует.

«Пеле следует делать физиотерапию из-за проблемы с бедром, а также использовать ходунки, чтобы передвигаться», — заявил представитель Пеле Жозе Форнос в беседе с телеканалом «360».

Он выразил надежду, что футболист в скором времени будет чувствовать себя еще лучше.

На вопрос журналистов, как Пеле относится к 49-летней годовщине своего 1000-го гола, Форнос подчеркнул, что легендарный футболист привык к такому вниманию, и конечно же помнит эту легендарную дату.

Представитель Пеле также отметил, что спортсмен не живет прошлым.

«Пеле всегда смотрит вперед. Он говорит, что тому, кто живет прошлым, — место в музее», — подчеркнул представитель футболиста.

Напомним, что 49 лет назад на стадионе «Маракана» в матче против «Васко да Гамы» форвард «Сантоса» Пеле забил свой 1000-й гол. Этот день в Бразилии отмечается как День Пеле.

Отметим, что Пеле трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Всего прославленных бразилец забил 1281 гол за свою карьеру.