«Как настороженная невеста» — в Петербурге состоялась конференция «300 дней до выборов». ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге состоялась конференция «300 дней до выборов», где обсудили предстоящую избирательную кампанию. В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Северной столице пройдут выборы губернатора.

«Мы сейчас имеем дело со сменой первого лица города. Эти ожидания увеличились. Однако, петербуржцы — это такая, очень настороженная невеста этого медового месяца. И первый месяц, я смотрю по результатам, которые есть у нас — жители присматривались, очень настороженно присматривались к новому главе города», — говорит Инга Бурикова, социолог.

Самой обсуждаемой темой встречи стало формирование бюджета на 2019 год. При его составлении власти города во многом опираются на результаты соцопросов.

«С бюджетом мы будем работать. И первой задачей, которая поставлена губернатором, была связана даже не с перераспределением. Он поставил одну очень простую задачу — сделать так, чтобы бюджет был понятен горожанам. Понятен и прозрачен, чтобы его можно было увидеть», — рассказал Евгений Елин, советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и финансам.

Дороги, пробки, цены, здравоохранение и ЖКХ — это ключевые проблемы, которые волнуют петербуржцев. Участники конференции неоднократно подчеркивали необходимость тщательного подсчета бюджетных средств и их перераспределения в пользу наиболее значимых проектов.