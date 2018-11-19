Рогозин рассказал о судьбе таксы, которую «топили» для Вучича

Москва, 19 ноября. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе таксы, которую «топили» ученые во время визита в Москву президента Сербии Александра Вучича.

Инцидент произошел в 2017 году. В то время Рогозин занимал пост вице-премьера и сопровождал посетившего Москву Вучича.

Делегация посетила российских ученых, которые продемонстрировали гостям российские технологии жидкостного дыхания. Участником этого эксперимента стала такса, которую погрузили в воду.

Процесс был заснял на камеру. Первое время животное сопротивлялось, однако вскоре освоилось в новой среде и начало дышать нормально.

Однако увиденное вызвало общественный резонанс. Многие выступили с критикой в адрес Рогозина и ученых, которые, по мнению россиян, издевались над животным. Рогозин успокоил возмущенных зрителей, что все участники эксперимента «живы и здоровы», а ту самую таксу (которую он назвал Николас) он забрал в свою семью.

Журналисты вспомнили через год о Николасе и поинтересовались у Рогозина, как дела у таксы.

«Собака жива, — констатировал Рогозин, — Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чем плохом не думает».

Гендиректор Роскосмоса обратил особое внимание, что все исследования, которые Фонд перспективных исследований проводил с лабораторными животными, завершились успешно. Рогозин выразил сожаление, что видео эксперимента с таксой было растиражировано. Он пояснил, что ученые к этому уже привыкли, однако неподготовленному зрителю «просто это показывать не надо».