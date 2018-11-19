Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб России

Париж, 19 ноября. Белоруссия продолжит развивать отношения с Евросоюзом без ущерба стратегическому партнерству с Россией. Об этом заявил глава верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович по итогам переговоров с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

«Позиции сотрудничества с Россией не будет ослабляться. Работа на европейском векторе не в ущерб российскому», — сказал Мясникович.

Он также добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Белоруссии с Парламентской ассамблеей Совета Европы и ОБСЕ. По словам Мясниковича, Минск намерен активнее работать с европейскими структурами и коллегами.