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Сирия: армия САР очистила всю территорию каньона Телль-эс-Сафа от боевиков

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Сирия: армия САР очистила всю территорию каньона Телль-эс-Сафа от боевиков

Дамаск, 19 ноября. Военнослужащие правительственной армии Сирии очистили от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 всю территории горного каньона Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении командования вооруженными силами САР.

Сирийская армия после серии точных операций разгромила форпост «Исламского государства», который находился в труднодоступной каменистой местности, и захватила большое количество оружия.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время практически вся территория республики освобождена от боевиков. Основные силы террористической организации «Исламское государство» были ликвидированы при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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