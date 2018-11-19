МИД РФ осудил введение санкций США против Кубы

Москва, 19 ноября. Министерство иностранных дел России осудило введение Вашингтоном новых санкций против кубинских организаций, эти меры мешают развитию Кубы, сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.

Новые ограничительные меры против кубинских компаний начали действовать 15 ноября.

«Вновь приходится отмечать, что такими действиями США, реализуя курс на ужесточение давления на Гавану, создают дополнительные препятствия для поступательного социально-экономического развития Кубы в контексте идущих в республике преобразований», — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что такими действия Вашингтон отворачивает от себя подавляющее большинство представителей мирового сообщества, которые понимают бесперспективность такой политики. Кроме того, в МИД РФ напомнили, что в очередной раз против «экономического удушения Кубы» был дан ответ — практически единогласно была одобрена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Необходимость прекращения экономической, торговой, финансовой блокады, введенной США против Кубы». Против резолюции выступили Израиль и Соединенные Штаты.