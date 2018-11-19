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Командиром экипажа к Луне может стать женщина — Рогозин

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Командиром экипажа к Луне может стать женщина — Рогозин

Москва, 19 ноября. Командиром экипажа Лунной миссии может стать женщина, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции, приуроченной 20-летию Международной космической станции (МКС).

Рогозин констатировал, что гендерный подход отсутствует, когда выбирается командир экипажа. Главную роль в этом вопросе играет профессионализм специалиста, добавил глава Роскосмоса.

«Я ничего не исключаю, вполне вероятно, что командиром экипажа [в высадке на Луну] будет женщина», — сказал Рогозин.  

Автор: Дарья Смолина
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