Командиром экипажа к Луне может стать женщина — Рогозин
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Москва, 19 ноября. Командиром экипажа Лунной миссии может стать женщина, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции, приуроченной 20-летию Международной космической станции (МКС).
Рогозин констатировал, что гендерный подход отсутствует, когда выбирается командир экипажа. Главную роль в этом вопросе играет профессионализм специалиста, добавил глава Роскосмоса.
«Я ничего не исключаю, вполне вероятно, что командиром экипажа [в высадке на Луну] будет женщина», — сказал Рогозин.