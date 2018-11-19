Командиром экипажа к Луне может стать женщина — Рогозин

Москва, 19 ноября. Командиром экипажа Лунной миссии может стать женщина, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции, приуроченной 20-летию Международной космической станции (МКС).

Рогозин констатировал, что гендерный подход отсутствует, когда выбирается командир экипажа. Главную роль в этом вопросе играет профессионализм специалиста, добавил глава Роскосмоса.