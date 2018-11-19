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Могерини направила России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азове

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Могерини направила России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азове

Брюссель, 19 ноября. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Брюссель посылает России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азовском море. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По мнению Могерини, в осложнении ситуации на Азове якобы виновата только Россия.

«Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море», — объявила глава дипломатии ЕС.

Она также констатировала, что этот вопрос будет прорабатываться со всеми странами- членами ЕС, а также институтами объединения. Могерини предположила, что в Евросоюзе в ближайшие дни или недели будут приняты «соответствующие целевые меры».

Могерини направила России «ясный сигнал» насчет ситуации в Азове

Напомним, в марте этого года украинские пограничники задержали российское судно «Норд», после этого в порту Херсона был задержан «Механик Погодин». В ответ российские пограничники ужесточили досмотр украинских судов в акватории Азовского моря. Так были выявлены множественные нарушения закона, в частности 19 ноября украинский катер был задержан за браконьерство. В Киеве расценили эти действия со стороны России как якобы «агрессию».

Автор: Катерина Иванова
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