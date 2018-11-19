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Рогозин может ознакомиться с кораблем Маска Dragon-2 во время поездки в США

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Рогозин может ознакомиться с кораблем Маска Dragon-2 во время поездки в США

Москва, 19 ноября. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может ознакомиться с кораблем Dragon-2 компании Space X, которая принадлежит Илону Маску, во время визита в США. Об этом заявил заместитель главы NASA Уильям Герстенмайер.

По его словам, Рогозин поедет в космический центр Джонсона в Техасе, где сосредоточены передовые разработки NASA. Кроме того, глава «Роскосмоса», возможно, посетит Флориду, где находится корабль Dragon-2 компании Space X.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Герстенмайер подчеркнул, что детали визита будут согласованы в декабре.

Напомним, что Дмитрий Рогозин может приехать в США в феврале 2019 года. Для этого в отношении него будут приостановлены антироссийские санкции. По словам Герстенмайера, сотрудничество с Россией в космической сфере не затронуто санкциями и позволяет совместно развивать Международную космическую станцию.

Автор: Денис Коробейников
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