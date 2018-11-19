РЖД дают скидки на перевозки руды, нефти и лома черных металлов до 2020 года

Москва, 19 ноября. Государственная компания «Российские железные дороги» продлила скидки на перевозки медной и медно-цинковой руды, медного концентрата, сырой нефти в цистернах и лома черных металлов до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скидки в размере 10,7% сохранятся на перевозки медной руды в полувагонах со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая Свердловской железной дороги. Также сохранится скидка 12,8% на перевозки руды медно-цинковой в полувагонах со станции Ивдель I на станцию Верхняя.

Скидка в размере 12,8% продолжит действовать на перевозки медного концентрата со станции Тамерлан на станцию Пирит Южно-Уральской железной дороги. На транспортировку сырой нефти в цистернах со станции Уяр Красноярской железной дороги на станцию Коченево Западно-Сибирской железной дороги предоставляется скидка 21,9%.

На перевозки сырой нефти в цистернах со станции Сковородино Забайкальской железной дороги до станции Ванино Дальневосточной железной дорог сохранится скидка в размере 20,1%.