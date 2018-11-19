Министр инфраструктуры Украины сообщил о возврате изъятых загранпаспортов

Киев, 19 ноября. Украинский министр инфраструктуры Владимир Оменлян, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, сообщил, что ему вернули изъятые у него загранпаспорта.

Загранпаспорта изъяли у Омеляна в качестве меры пресечения, действие которой завершилось 15 ноября. Следствие не обращалось в суд с просьбой о продлении или избрании новой меры пресечения. Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщило, что расследование уголовного дела в отношении Омеляна завершено.

«Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке», — приводит «Украинская правда» слова Омеляна.

В настоящее время министр и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Напомним, по версии следствия, полученные с 2000 по 2018 год, когда Омелян находился на госслужбе, доходы не соответствуют расходам. Кроме того, по мнению следователей, министр внес в декларацию недостоверные сведения относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал с семьей. В прошлом году у Омелляна прошли обыски, было начато расследование по статьям «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение». Министр заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями, также он считает, что в его декларации нет нарушений.