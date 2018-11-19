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Сирия выстояла в войне благодаря национальной идентичности — Асад

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Сирия выстояла в войне благодаря национальной идентичности — Асад

Дамаск, 19 ноября. Приверженность национальной идентичности народа Сирии и ее армии стала одним из факторов в победе над террористами. Об этом заявил президент САР Башар Асад, выступая на встрече с иорданской парламентской делегацией в Дамаске.

Президент Сирии подчеркнул, что внешние силы направили все усилия на Ближнем Востоке на подрвыв арабской идентичности.

«Перед арабскими парламентариями стоит задача мобилизовать народные массы на противодействие этим проискам», — заявил Асад, поприветствовав иорданскую делегацию.

В свою очередь глава делегации Абдель Керим ад-Дагми подчеркнул, что победа Сирии в борьбе с терроризмом стала успехом для всех арабов.

Напомним, что Сирия и Иордания  возобновили транспортное сообщение через границу с 15 октября.

 

Автор: Денис Коробейников
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