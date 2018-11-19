«Бросили в ад войны»: эксперт раскрыл цель появления Су-57 в Сирии

Москва, 19 ноября. Министерство обороны России опубликовало видео полета новых российских истребителей пятого поколения Су-57 в небе над Сирией. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале ведомства. В ведомстве отметили, что в ходе полета специалисты протестировали летно-технические характеристики боевой машины, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, а также провели испытания бортовых систем, вооружения.

Военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что испытания Су-57 в Сирии является сигналом для союзников и противников России.

«Появление Су-57 в Сирии имеет многогранное значение. Это информация и для внутреннего пользования — для российских военных, и некий сигнал для союзников и для противников», — сказал Баранец в комментарии порталу «ПолитПазл».

Эксперт напомнил, что российская армия проверила большую часть новейшего вооружения в ходе боевых действий на территории Сирии. В общей сложности в Сирии прошли испытания более 400 видов оружия и военной техники. При этом в испытаниях новейших образцов вооружения участвовали не только военные, но и конструкторы, инженеры, технологи, а также ученые.

По мнению эксперта, антитеррористическая операция в Сирии стала своего рода «гигантской лабораторией» для проверки новейшего российского оружия в условиях боя. Баранец также добавил, что реклама вооружения в лаковых журналах, на радио и телевидении является обычной пропагандой, так как эффективность оружия можно проверить только в реальном бою. Именно поэтому Минобороны РФ бросило «Су-57 в ад сирийской войны».

«Ну, какой отец что-то плохое про своего ребенка скажет? Он говорит, что оно самое крутое. А вот оружие, проверенное в горниле войны, оно бесценно. Вот и мы свой Су-57 загнали в этот ад войны и попытались его проверить во всех возможных режимах и особых климатических условиях», — пояснил Баранец.

Эксперт отметил, что в Сирии довольно часто бывают песчаные бури, что является экстремальными условиями эксплуатации для любых авиационных двигателей. Кроме того, большая часть территории Сирии практически не имеет топографических ориентиров. В некоторых районах на протяжении сотни километров отсутствуют деревья возвышенности и населенные пункты.

Появление Су-57 в Сирии является для истребителя самым главным экзаменом. Кроме того, Су-57 оснащен новейшим оборудованием, узлами и элементами, которые были произведены в России. Вся российская наука, занимающаяся созданием летательных аппаратов, представила в нем все свои наработки.

«И что бы мы сегодня не говорили, что когда-то имели двести машин, потом сто, а потом почему у нас в строю только 12 машин, отвечу: великое оружие не рождается по графику оборонщиков. Великое оружие изматывается в различных режимах действия, и самый суровый экзамен — это, конечно, война», — отмечает Баранец.

При этом союзники видят, что Россия использует новейшее вооружение для борьбы с террористами в Сирии. Кроме того, Минобороны РФ проверяет, как системы противовоздушной обороны противник воздействуют на Су-57.