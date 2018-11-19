«Явно антироссийский проект»: Шульгин оценил создание атрибутивного механизма в ОЗХО

Гаага, 19 ноября. Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин оценил создание в организации атрибутивного механизма. По его мнению, этот шаг направлен против России.

На полях 23-й Конференции государств — участников (КГУ) Конвенции о запрещении химического оружия Шульгин заострил внимание на вопросе о создании в ОЗХО атрибутивного механизма.

«В Сирии им нужно добиться свержения законных сирийских властей, — констатировал постпред России. — Все на это нацелено. Это так называемый первый этап атрибуции».

Шульгин добавил, что затем последует второй этап, которые будет обозначать универсальную атрибуцию.

«Это явно антироссийский проект», — убежден российский представитель.

Он заключил, что Москва и ее союзники сделают все возможное, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, которое будет основано на поиске консенсуса и диалоге.