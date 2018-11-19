Самые высокие зарплаты в Европе: в Раде назвали преступниками руководство «Нафтогаза»

Киев, 19 ноября. Топ-менеджмент «Нафтогаза Украины» — это преступники, которые уничтожают украинскую нацию и промышленность. Об этом заявил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, выступая в Верховной раде Украины.

Депутат подчеркнул, что руководство «Нафтогаза» продает голубое топливо по 300 долларов за кубометр при его себестоимости в 75-90 долларов. По его словам, топ-менеджеры «Нафтогаза Украины» сознательно уничтожают украинскую нацию.

«Это – не государственная политика. Это их сознательная политика по уничтожению украинской промышленности, украинской нации», — сообщил депутат.

По его словам, руководство украинского газового гиганта выписывает себе зарплаты, которые являются самыми высокими в Европе. Он подчеркнул, что глава «Нафтогаза Украины» Кобелев входит в тройку нефтегазовых компаний в мире по размеру зарплаты. У него зарплата больше, чем зарплата руководителей французской, румынской, британской и литовской компании, отметил Бондарь. Депутат раскритиковал руководство «Нафтогаза» за высокие зарплаты.

«За какие такие великие достижения? Провал по увеличению добычи газа в Украине, выписывание премий себе и отправка 8 млн долларов за границу – вот это его политика. Если посмотреть на НАК «Нафтогаз Украины» – это преступники, которые получают сумасшедшие зарплаты в Украине за то, что они сознательно уничтожают украинский народ и промышленность», — подчеркнул депутат.

Напомним, что украинское правительство с 1 ноября подняла цены на газ на 23,5%. Увеличение стоимости голубого топлива для населения было необходимо для получения нового кредита кредита МВФ. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что без нового транша экономике страны угрожал дефолт.