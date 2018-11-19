Госкомиссия поддержала запуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» 3 декабря
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Москва, 19 ноября. Комиссия по пилотируемым пускам поддержала решение провести запуск корабля «Союз МС-11» с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) 3 декабря, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции.
Глава Роскосмоса сообщил, что заседание комиссии по пилотируемым пускам под председательством Рогозина прошло накануне.
«Нами принято решение одобрить пуск пилотируемого корабля «Союз МС» 3 декабря», — отметил Рогозин.
Старт корабля «Союз МС-11» должен состояться с космодрома «Байконур».