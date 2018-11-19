Борьба за жизнь дочери — чем и как живет семья пострадавшей в керченской трагедии студентки. ФАН-ТВ

В пресс-центре ИА «Национальной службы новостей» прошел брифинг «Керченская трагедия месяц спустя. Борьба за дочь». На встрече с журналистами Юрий Калиниченко — отец пострадавшей студентки, рассказал, что происходит с его семьей этот месяц.

Юрий Калиниченко — папа студентки Натальи, которая попала в самый эпицентр взрыва в Керченском политехническом колледже. В пресс-центре информационного агентства «Национальной службы новостей» мужчина рассказал, что на самом деле происходило с его семьей этот месяц после трагедии. Сейчас он вынужден жить на пожертвования, все время он проводит с дочерью в больнице в Москве. У Натальи многочисленные травмы: сильно повреждены обе ноги, на одной отсутствует стопа, на другой в области бедра вырвана кость.

«Она пока в реанимации, ей было произведено несколько операций. Вот очередную сделали, она в реанимации, состояние очень тяжелое. Но врачи делают все возможное. Лечение очень длительное, ближайший год она, скорее всего, будет находиться в больнице», — говорит Юрий Калиниченко, отец девочки, пострадавшей в Керченском техникуме.

Наташе Калиниченко уже сделали три плановых операции, но это еще не последняя. Девушка отчаянно борется за жизнь. Сейчас Юрий говорит, что они ни в чем не нуждаются, многие люди откликнулись, перевели денег и даже предлагают жилье и работу.