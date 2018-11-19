«Зовите меня»: строитель Крымского моста мечтает поучаствовать в сносе Белого дома

Москва, 19 ноября. Строитель Крымского моста Сергей Кароль рассказал о мечте поучаствовать в сносе Белого дома в США.

35-летний строитель из Вологодской области возводил автомобильную часть Крымского моста. Кароль признался, что строительство ему нравится. Он отметил, что участие в различных проектах помогает ему путешествовать по стране.

Журналисты поинтересовались у него, как строитель оценивает претензии западных стран к России. Кароль в свою очередь заметил, что РФ и Запад чем-то похожи — люди делятся на бедных и богатых.

«Но [в России] больше тех, кто не топчется на одном месте, а идет вперед, — констатировал он. — И страна развивается».

Кароль отметил, что развиваться России не мешают ни давление со стороны западных политиков, ни санкции. При этом он отметил, что, по его мнению, «американцы уже заправляют всем миром», и ему очень бы хотелось «немного подрезать им крылья». Возможно, с этими мыслями связана необычная мечта строителя.

Журналисты поинтересовались у Кароля, в какой бы еще стройке века он хотел поучаствовать после Крымского моста.

«На стройке века не знаю, а вот на разрушении века — да. Если кто-нибудь, когда-нибудь начнет рушить Белый дом в США — зовите меня. Помогу, — приводит его слова «Царьград». — Очень хочется самому в этом поучаствовать».

Россиянин также отметил, что живет без особых правил, однако есть одно строгое табу.