В России увеличат размер пособия по безработице с 2019 года

Москва, 19 ноября. Впервые с 2009 года в России будет значительно увеличено пособие по безработице, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

Согласно постановлению правительства России, с 1 января следующего года в России минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тысячи рублей, ранее она равнялась 850 рублям. Максимальный размер пособия по безработице повысится с 4,9 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.

Кроме того, с 2019 года вводится пособие по безработице для россиян предпенсионного возраста.