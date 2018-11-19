Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В России увеличат размер пособия по безработице с 2019 года

40
0 Оставить комментарий

В России увеличат размер пособия по безработице с 2019 года

Москва, 19 ноября. Впервые с 2009 года в России будет значительно увеличено пособие по безработице, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

Согласно постановлению правительства России, с 1 января следующего года в России минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тысячи рублей, ранее она равнялась 850 рублям. Максимальный размер пособия по безработице повысится с 4,9 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.

Кроме того, с 2019 года вводится пособие по безработице для россиян предпенсионного возраста.

«Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное — 11280 рублей, то есть 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — заявили в Минтруде РФ.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.