В России увеличат размер пособия по безработице с 2019 года
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Москва, 19 ноября. Впервые с 2009 года в России будет значительно увеличено пособие по безработице, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
Согласно постановлению правительства России, с 1 января следующего года в России минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тысячи рублей, ранее она равнялась 850 рублям. Максимальный размер пособия по безработице повысится с 4,9 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.
Кроме того, с 2019 года вводится пособие по безработице для россиян предпенсионного возраста.
«Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное — 11280 рублей, то есть 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — заявили в Минтруде РФ.