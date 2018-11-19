Соглашение между Константинополем и Киевом не содержит конкретики — РПЦ

Москва, 19 ноября. Соглашение между Константинопольским патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко не публикуется в СМИ, поскольку не содержит никакой конкретики. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, никакой секретности в соглашении быть не может, поскольку церковь не подписывает секретных соглашений. То, что текст соглашения никто не видел, говорит о том, что в нем ничего нет, подчеркнул представитель РПЦ.

«Это соглашение, скорее всего, содержательно пустое», — заявил Легойда в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера».

Он выразил мнение, что процесс предоставления автокефалии проходит на Украине с «потрясающей несерьезностью». Константинополь делает все, чтобы только держать тему на плаву.

«Вожделенный томос все никак не дают, тему нужно постоянно поддерживать какими-то заявлениями», — отметил Легойда.

По его словам, все заявления делаются с целью показать, что предоставление томоса вот-вот произойдет.

Напомним, что 3 ноября президент Украины Петр Порошенко, а также Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании единой украинской церкви. Подписание соглашения проходило в Стамбуле.

Отметим, что каноническая Украинская православная церковь отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине. Архиерейский собор, который прошел 13 ноября, постановил, что процесс предоставления автокефалии на Украине не отражает внутренней церковной необходимости.

О полной поддержке канонической церкви на Украине заявляли священники Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Харьковской, а также других епархий.