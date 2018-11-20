Сирия, 20 ноября. Бывшие союзники Турции из группировки «Шухада аш-Шаркия» начали покидать Африн. В результате обстрелов джихадистов по районам Алеппо погибли несколько местных жителей. Иранская армия нанесла ряд ударов по ИГИЛ1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили и ранили нескольких исламистов, которые пытались пробраться в кварталы Алеппо; нанесли ответные удары из танков по позициям террористов внутри Аль-Латаминского выступа.

Сирийская свободная армия** (ССА): вынудила боевиков формирования «Шухада аш-Шаркия» начать выводить силы из Африна.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под ответными артиллерийскими обстрелами войск САР к югу от Идлиба; убила нескольких гражданских лиц в ходе обстрелов кварталов Алеппо; лишилась одного из своих полевых командиров из-за нападения группы неизвестных рядом с городом Кафр-Набаль.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): оказалось под ударами иранской армии в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор; пыталось вернуть укрытия в районе плато Ас-Сафа к северо-востоку от Эс-Сувейды.

Курды: подверглись минометным обстрелам войск Турции у КПП в пригороде Тель-Абъяда; надеются на помощь саудовских военных инструкторов в захвате оставшихся территорий к востоку от Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Бандгруппы «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней группировок в минувшие сутки заметно активизировались к западу от Алеппо. Террористы вели огонь по центральным и северным кварталам города. По информации радио Sham FM, в районе Аль-Джейда в результате разрыва мин, выпущенных джихадистами, погибли несколько гражданских лиц. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ответили ракетными и артиллерийскими ударами по объектам боевиков в западных окрестностях административного центра, передавал в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник.

В пригороде Аль-Рашидин к западу от Алеппо правительственными силами накануне было уничтожено и ранено несколько исламистов, которые пытались пробраться в кварталы административного центра. Данные сведения опубликовал на своей странице в сети Twitter (@mhmd_1965) местный военный источник.

Город Африн на северо-западе провинции вчера начали покидать отряды группировки «Шухада аш-Шаркия», ранее выступавшей на стороне Турции, сообщал новостной Telegram-ресурс (@Network_rasd_News). Это произошло после междоусобных столкновений с другими протурецкими бандформированиями, разворачивавшихся за день до этого в районах административного центра кантона. По данным Radio Alkul, между радикалами накануне было заключено соглашение о перемирии. Однако канал Jisr TV в то же время опубликовал заявление Сирийской свободной армии (ССА), где сообщалось о планах продолжать кампанию против «коррумпированных полевых командиров местных группировок» на севере Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям новостного канала в Telegram (@nors2017), иранская армия нанесла несколько ударов по опорным пунктам джихадистов «Исламского государства» в районе магистрали к югу от города Хаджин в восточной половине Дейр-эз-Зора. Информация о нанесенном террористам уроне еще выясняется. В этом регионе ведут наступление курдские радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** и международная коалиция, возглавляемая США, однако они на протяжении уже нескольких месяцев по-прежнему не могут подступиться к «Хаджинскому карману». Местные активисты считают, что Соединенные Штаты в действительности имитируют военные действия против ИГИЛ с целью сохранить обоснования для своего дальнейшего военного присутствия в САР.

На юго-востоке региона в прошедшие сутки было замечено передвижение конвоя, в составе которого находились военные инструкторы из Саудовской Аравии. По информации военного источника в Twitter (@VivaRevolt), связанного с «Демократическими силами», колонна задержалась на короткий период вблизи линии разграничения с террористами ИГИЛ, после чего проследовала вглубь районов провинции, захваченных курдами при помощи коалиции США.

Провинция Идлиб

Полевой командир исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», известный как Мухаммад Каббар, был убит группой неизвестных на юге провинции Идлиб, передавал местный источник в соцсети Twitter (@nano24672181). Это произошло на трассе между населенными пунктами Саджна и Кафр-Набаль. Главари «Джебхат ан-Нусры» полагают, что убийство было спланировано боевиками «Ахрар аш-Шам» или других формирований из протурецкой коалиции исламистов «Джебхат Тахрир Сурия.

Бандгруппы «Тахрир аш-Шам» в очередной раз нарушили перемирие, установленное в буферной зоне в северо-западной части Сирии, открыв огонь по расположениям правительственных войск к юго-востоку от Идлиба, сообщало информагентство RT Arabic. Позже подразделения САА нанесли несколько ответных ударов по террористам в этом регионе, в том числе вблизи поселения Аль-Хабит, как передавал местный Twitter-ресурс (@IdlibPlus).

Провинция Ракка

Военнослужащие турецкой армии выпустили несколько мин по колонне курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от пограничного блокпоста в пригороде Тель-Абъяда на севере провинции Ракка. Информацию об этом опубликовал новостной Twitter-ресурс Qalaat Al Mudiq. Анкара и подконтрольные ей отряды ССА в настоящий момент готовятся к новому наступлению против курдов на севере арабской республики. Военные эксперты считают, что в первую очередь в рамках очередной операции против YPG Турция будет захватывать приграничные территории Ракки и районы на северо-востоке соседней провинции Алеппо.

Провинция Хама

В районе Аль-Латаминского выступала на севере Хамы весь прошедший день сохранялась напряженная обстановка. После очередных случаев нарушения исламистами режима тишины правительственные силы начали новую серию ответных обстрелов по объектам «Джебхат ан-Нусры» и других подконтрольных ей исламистских группировок. Так, по данным Step News Agency, подразделения САА вели огонь по опорным пунктам террористов вблизи населенных пунктов Аз-Зака и Аль-Латамина, в том числе ими были задействованы танки. Также источники данного агентства передавали, что над Северной Хамой в минувшие сутки вновь фиксировались пролеты разведывательных самолетов ВКС РФ.

Провинция Эс-Сувейда

Несмотря на то, что почти все террористы ИГ1, укрывавшиеся в районе плато Ас-Сафа к северо-востоку от Эс-Сувейды, были либо ликвидированы сирийскими военнослужащими, либо бежали в восточном направлении — в сторону базы США «Ат-Танф», войска САР продолжают спецоперации на этом направлении, дабы предотвратить дальнейшее возможное появление джихадистов в этом регионе. Так, согласно сведениям Qalaat Al Mudiq, подразделения САА атаковали перемещающиеся вокруг Ас-Сафы группы исламистов, которые вновь пытались проникнуть на плато. В ходе столкновений правительственными силами, в частности, применялись артиллерийские орудия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)