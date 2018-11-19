Москва выступает против дополнительных проверок ОЗХО в Сирии

Москва, 19 ноября. Москва не поддержала проведение в Сирии дополнительных проверок фактов уничтожения химического оружия, заявил глава российской делегации, заместитель промышленности и торговли России Георгий Каламанов на полях 23-й Конвенции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Каламанов напомнил, что Дамаск под «тотальным контролем» представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ликвидировал все запасы химического оружия.

«Мы полагаем, что возвращение к прошлому и проверкам не соответствует ни духу, ни содержанию Конвенции», — сказал он.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что расследования миссии ОЗХО в Сирии идут с грубыми нарушениями Конвенции.