Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Москва выступает против дополнительных проверок ОЗХО в Сирии

652
0 Оставить комментарий

Москва выступает против дополнительных проверок ОЗХО в Сирии

Москва, 19 ноября. Москва не поддержала проведение в Сирии дополнительных проверок фактов уничтожения химического оружия, заявил глава российской делегации, заместитель промышленности и торговли России Георгий Каламанов на полях 23-й Конвенции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Каламанов напомнил, что Дамаск под «тотальным контролем» представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ликвидировал все запасы химического оружия.

«Мы полагаем, что возвращение к прошлому и проверкам не соответствует ни духу, ни содержанию Конвенции», — сказал он.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что расследования миссии ОЗХО в Сирии идут с грубыми нарушениями Конвенции.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.