Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека в регионе. Текст документа откровенно враждебен по отношению к России. Предполагается, что полуостров был «аннексирован» и «оккупирован» в результате «военного конфликта». Термин «военный конфликт» используется в документе резолюции впервые. В двух предыдущих резолюциях ООН по этому вопросу таких формулировок не допускалось.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «UN Vote on Crimea: Some Thoughts on the Issue» («Голосование в ООН по Крыму: несколько мыслей на этот счет»), опубликованный на портале Strategic Culture. Автор: Алекс Горка (Alex Gorka).

Кто-нибудь слышал о боевых действиях в Крыму? Определенно нет, но авторы документа думают иначе. В резолюции утверждается, что Крым был «захвачен». Кроме того, читатели могут ознакомиться с выдуманными, не подтвержденными фактами в рассказах о задержаниях, пытках и других случаях «нарушения прав человека». Согласно документу, право людей Крыма иметь российское гражданство со всеми социальными льготами, голосовать или служить в вооруженных силах идут вразрез с международным правом. В нем говорится, что меньшинства в Крыму угнетаются, им не разрешают говорить на своих родных языках, что, очевидно, не соответствует действительности. Многие зарубежные делегации уже посетили Крым. Ни одна из них не видела ничего подобного. Ни у кого не получилось собрать доказательства ущемления прав меньшинств.

Группа немецких политиков посетила полуостров в феврале. То, что они видели, заставило их начать призывать к снятию санкций против России. В прошлом месяце делегация из Норвегии отправилась в Крым, чтобы выразить свое удовлетворение прогрессом, достигнутым в регионе. В этом году заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини сказал в интервью журналу Washington Post, что он считает воссоединение Крыма с Россией законным. Он также назвал «революцию» 2014 года фальшивой и финансируемой другими странами. Сальвини — убежденный противник санкций, введенных ЕС в отношении Москвы за присоединение Крыма.

Ялтинский международный экономический форум-2018, прошедший 19-21 апреля, собрал большое количество гостей высокого уровня. В августе словацкая делегация бизнесменов во главе с депутатом Национального совета Словакии Петром Марчеком в Крыму изучала возможности для бизнеса.

В документе резолюции содержится призыв ко всем международным органам использовать термин «Автономная Республика Крым и город Севастополь, временно оккупированные Российской Федерацией».

Резолюция была поддержана лишь 67 странами, притом «против» проголосовали 26 стран, включая Россию, Китай, Индию, Южную Африку и Сербию. 87 стран воздержались. В общей сложности 108 из 193 государств-членов ООН не поддержали принятие резолюции.

Результаты лишают Украину возможности подтвердить, что ее позиция в отношении Крыма пользуется широкой международной поддержкой. В прошлом году аналогичная резолюция с «более мягкой» формулировкой была одобрена 70 государствами (26 проголосовали «против» и 76 воздержались). Первая резолюция в 2016 году была поддержана 70 членами ООН, 26 проголосовали «против», 71 воздержались.

Таким образом, каждый год украинская резолюция по Крыму получает все меньше поддержки, а число воздержавшихся растет вместе с числом стран, поддерживающих Россию. Как видно, поддержка позиции Украины становится все слабее.

Безусловно, важно обращать внимание на нарушения прав человека в любой стране. Однако, в таком случае, мировой общественности стоит обратить внимание на реальную проблему — рост угрозы со стороны радикалов Украины и распространение насилия. Даже Атлантический совет признает разгул нацизма на Украине. Он выразил свою обеспокоенность в докладе, опубликованном в октябре. Будучи членом ООН, Россия была вынуждена защищать народ Крыма от этой угрозы. Это было сделано в строгом соответствии с ее международными обязательствами.

Нацизм на Украине — острая проблема для всех. 15 ноября Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран, в том числе Россией. Угадайте, кто проголосовал «против»? Лишь две страны — Украина и Соединенные Штаты. В резолюции ООН выражается озабоченность по поводу влияния и активизации деятельности ультраправых и неонацистских групп.

Если Украина считает, что голосование по Крыму было для нее победой, то голосование по героизации нацизма стало позорным поражением. Каждый смог увидеть, кто способствует распространению угрозы нацизма.

Также в декабре Генассамблея ООН будет голосовать по резолюции по Азовскому морю. Напряженность в этом районе достигла опасного уровня, и малейшая искра может легко разжечь там большой пожар. И здесь Украина тоже возлагает надежды на Запад, надеясь, что его давление (а не переговоры с Россией) поможет решить эту проблему.

Проблема Азовского моря была искусственно создана Украиной, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от того, что происходит в стране. Неонацисты завоевывают Украину. Вот суть проблемы. Это еще одно доказательство того, что присоединение Крыма к России было шагом в правильном направлении. Народ полуострова выразил свою волю на референдуме. Россия выполнила свой международный долг в соответствии с руководящим принципом ООН. Пришло время принять специальную резолюцию для осуждения Украины как государства, где процветает неонацизм, а США — как государства, которое спонсирует украинское правительство и замалчивает эту проблему.