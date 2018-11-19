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Популярные курорты Испании затопило из-за сильнейшего шторма

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Популярные курорты Испании затопило из-за сильнейшего шторма

Мадрид, 19 ноября.  Большая часть популярных курортов Испании оказались затоплены из-за сильного шторма. Шторм обрушился на материковую часть Испании, а также на Балеарские и Канарские острова.

По данным издания El Confidencial, в Галисии было обнаружено тело пожилой женщины, которая утонула после того, как ее дом затопило водой. На острове Тенерифе высота волн достигали 10 метров. Шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов, которые расположены на береговой линии. Кроме того, волны снесли балконы гостиниц расположенных в прибрежной зоне.

Испанские власти объявили красный уровень опасности в Барселоне и провинциях Аликанте и Валенсия. На Балеарских островах был введен оранжевый уровень опасности.

Автор: Артем Никулин
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