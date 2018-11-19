Хоккеист Шалимов ответил американцу, оскорбившему русских женщин

Москва, 19 ноября. Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта Советского Союза Виктор Шалимов объяснил слова американского хоккеиста Райана Уитни, который нелестно высказался о внешности российских женщин.

Уитни на подкасте Spittin’ Chicklets заявил, что в России можно встретить только два вида женщин: либо красоток, либо «полных замарашек». При этом, по словам хоккеиста, третьего варианта — «золотой середины» — не дано.

«Если либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — сказал американец.

Шалимов, комментируя заявление Уитни, отметил, что американцы так высказываются лишь из зависти. По его словам, не стоит обращать внимания на подобные слова, отметив, что «у них все гораздо хуже с этим обстоит», сообщил «Царьград».

Советский хоккеист пояснил, что «для американцев наши женщины самые красивые, самые хорошие». Шалимов ответил оскорбившему русских женщин: россиянки самые красивые.

Российская хоккеистка, нападающая сборной России по хоккею и подмосковного «Торнадо» Анна Шохина в беседе с Федеральным агентством новостей заявила о недопустимости подобных слов для мужчин. По ее мнению, такие высказывания не красят его как спортсмена, и он должен был оставить свое мнение при себе.

Ранее депутат Государственной думы России, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя заявление Уитни, заявил, что его слова — «очевидная глупость», на которую не нужно обращать никакого внимания.