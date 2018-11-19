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СМИ узнали о попытках США давить на Италию из-за антироссийских санкций

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СМИ узнали о попытках США давить на Италию из-за антироссийских санкций

Рим, 19 ноября. Дипломаты США пытаются убедить власти Италии продолжать давление на РФ и оказывать поддержку антироссийским санкциям. Именно с этой целью представители американского Госдепа провели встречу с высокопоставленными итальянскими дипломатами.

По словам двух информированных дипломатических источников портала BuzzFeed, о подобных уговорах сотрудники Госдепартамента не уведомляют президента США Дональда Трампа. Один из собеседников портала также отметил, что подобное давление американские дипломаты ранее пытались оказывать и на предыдущее правительство Италии во главе с Паоло Джентилони.

Стоит отметить, что попытки Штатов могут быть связаны с тем, что в Италии неоднократно говорили о бессмысленности и вреде ограничительных мер в отношении России. В частности, в октябре вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерениях Рима продолжать добиваться отмены санкций против РФ. Кроме того, по его словам, итальянские власти будут убеждать своих партнеров в абсурдности антироссийской санкционной политики, сообщает ТАСС.

Автор: Ярослава Замысловатова
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