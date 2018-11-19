В Тунисе предупредили о террористической угрозе со стороны ИГ

Тунис, 19 ноября. Министерство внутренних дел Туниса предупредило о террористической угрозе со стороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в стране.

Глава МВД Туниса Хишам Фурати заявил о наличии в стране признаков, свидетельствующих о существовании террористических угроз со стороны элементов «Исламского государства», которые планируют атаковать подразделения сил безопасности и военнослужащих. По его словам, за год различные силы безопасности ликвидировали семь террористов и раскрыли деятельность 40 радикальных исламистов. Он отметил, что в текущем году провели обыски в 120 тыс. домах, в которых могли быть террористы.

«1599 человек были переведены в антитеррористический судебный центр», — отметил министр.

Фурати, комментируя теракт в столице Туниса 29 октября, отметил, что было установлено, что террористка-смертница контактировала с боевиками «Исламского государства» в стране и за ее пределами. По его словам, благодаря полученной от террористов информации, она смогла сделать самодельное взрывное устройство, которое в дальнейшем было использовано.

Напомним, 29 октября в два часа дня по местному времени в столице Туниса был совершен теракт. В результате взрыва по меньшей мере 20 человек, в том числе два ребенка, получили ранении.

1 Организация запрещена на территории РФ.