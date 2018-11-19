Миссия провалена: вице-президент США не смог «размять» лидеров России и Китая

Саммит АТЭС, проходивший в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) 17—18 ноября, завершал «азиатскую неделю» в современной мировой политике, которая была открыта государственным визитом президента России Владимира Путина в Сингапур 13—15 ноября и продолжена целым рядом мероприятий в рамках АСЕАН и Восточноазиатского форума.

Краткий итог: отношения между Россией и Америкой не улучшаются, между Россией и Китаем — не ухудшаются, а вот между Америкой и Китаем — стремительно приближаются к «точке катастрофы».

Вашингтон начал говорить с Пекином на языке ультиматумов. По-своему это понятно и оправданно, однако уже в перспективе ближайших двух-трех лет это абсолютно провальная стратегия. Особенно с учетом предкризисной ситуации в экономике США, соотношения свободных резервов, находящихся в распоряжении двух этих сверхдержав, а также реальной степени влияния китайской диаспоры и прокитайского лобби на американскую политику.

Поскольку Дональд Трамп в своей фирменной манере угрожает председателю Си Цзиньпину, что последним шансом Пекина избежать полноценной торговой войны и, соответственно, гигантских убытков является встреча «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря, то на «артподготовку» американская сторона сейчас снарядов не жалеет. В азиатское турне «давить» лидера КНР 45-й президент США, словно Балда из пушкинской сказки, отправил «своего меньшого брата» — вице-президента Майка Пенса.

Майк Пенс: миссия не выполнена

Пенс — это, как известно, в английском языке собирательное число от слова «пенни», то есть, некая сумма в «копеечках». И эта «копейка» — более чем блестящая. Вид у Пенса суперпрезентабельный, выражение лица (по необходимости) любое, в том числе весьма суровое, дикция отличная. Он прошел почти все классы политшколы США и везде был «круглым отличником с примерным поведением».

Так вот Пенс и дорос до «номера 2» в политической иерархии официального Вашингтона. Расчет, видимо, строился на том, что если такой суровый господин, в конце концов, станет президентом, то уж точно «Make America Great Again!» — и надо поскорее соглашаться на условия Трампа.

Но, в отличие и от Владимира Путина, и от Си Цзиньпина, Майк Пенс «дров не рубил, воду не носил, каши не варил, деток не кормил», а всегда был лишь хорошо управляемым актером от политики. Поэтому никакого впечатления ни на российского, ни на китайского лидеров он, при всей своей внешней суровости, не произвел. Ну, далековато пригородам благополучной Индианы и до коммуналок Питера, и до трудовых коммун провинции Шаньси — тут уж ничего не поделать…

Итог незаявленного спарринга второго лица Америки с главами России и Китая оказался немного предсказуем. В Сингапуре общение Путина с Пенсом ограничилось 20-минутной закрытой встречей «под занавес», а в Порт-Морсби (куда вместо президента РФ отправился председатель правительства Дмитрий Медведев) из-за разногласий между делегациями КНР и США к согласованной итоговой декларации они вообще не пришли, так что пришлось обнародовать ее «урезанный вариант, за вычетом спорных пунктов» как личное заявление премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Питера О'Нила.

Это не минус лично Майку Пенсу, но это явно и не плюс ему как политику. Отличники прекрасно усваивают учебную программу, но редко проявляют лидерские качества. Так что вице-президент свою миссию: как следует «размять» лидеров России и Китая перед «судьбоносным» саммитом G20, — провалил…

Неожиданный Медведев: трещина между РФ и МВФ

Выступление главы российского правительства в Папуа — Новой Гвинее перед председателем совета директоров МВФ, главами государств и правительств Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также Гонконга и Тайваня, чем-то неуловимо напоминало разговоры Миклухо-Маклая с аборигенами, проходившие, правда, немного восточнее Порта-Морсби и полтора века назад.

Глава российского правительства посетовал, что мировые долги за последние 10 лет неизмеримо выросли, темпы экономического роста — гораздо меньше запланированных, а международные финансовые институты в этих условиях почему-то ужесточают кредитно-денежную политику.

Иными словами, Дмитрий Анатольевич открыто возложил ответственность за грядущую глобальную социально-экономическую катастрофу на «хозяев мировых денег». Это весьма неожиданная позиция для человека, которого считают чуть ли не главным «кремлевским либералом» — особенно после проведенных под его руководством нововведений 2018 года.

Это заставляет задуматься о возможных причинах сделанных заявлений. И вернуться к гипотезе о том, что между МВФ и РФ была достигнута некая взаимодоговоренность, условия которой российской стороной были выполнены, а вот «партнерами» — увы, нет. Возможно, возникший из-за этого «минусовой баланс» был ликвидирован за счет дополнительных доходов от экспорта российских энергоносителей.

Но, как говорится, «ложечки нашлись, а неприятный осадок остался». И если в мае Кристин Лагард и Ко на Петербургском международном экономическом форуме встречали как самых дорогих гостей, то сейчас, всего через полгода, Дмитрий Медведев высказал главе МВФ всю правду в глаза — да еще при третьих лицах.

Похоже, возникшая в отношениях между Россией и Международным валютным фондом «трещина» имеет все шансы углубляться и расширяться.