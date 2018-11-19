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Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 2,7% за десять месяцев

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Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 2,7% за десять месяцев

Москва, 19 ноября. В России на 2,7% выросли продажи легковых автомобилей с пробегом за период с января по октябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за десять месяцев текущего года в стране было продано 4,5 миллиона автомобилей на вторичном рынке. Кроме того, рынок российских автомобилей с пробегом за октябрь 2018 года вырос на 9% и составил 515,7 тысяч автомобилей.

Самой популярными маркой на вторичном рынке остается Lada. Ее доля составляет 25,7%. На втором месте — Toyota, на третьем — Nissan. Четвертое и пятое место у корейских марок Hyundai и KIA, сообщает агентство «Автостат».

Отметим, что в октябре самыми популярным моделями оказались хетчбэк Lada 2114, Ford Focus и Lada 2107.

Автор: Денис Коробейников
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