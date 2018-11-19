Новая модель аттестации учителей в РФ признана некорректной

Москва, 19 ноября. Министр просвещения России Ольга Васильева после проведения тестирования назвала некорректным исследование Рособрнадзора о компетенциях учителей .

В 19 регионах России прошла апробация новой модели аттестации учителей, основанная на использовании Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). Аттестация педагогов — это важнейшая часть национальной системы учительского роста (НСУР), которая призвана повысить глобальную конкурентоспособность российского образования.

«Цель ясна, ее четко сформулировал в майском указе президент Путин: обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, добиться вхождения нашей страны в десятку ведущих держав мира по его качеству», — отметила в интервью ТАСС министр просвещения России Ольга Васильева.

По словам заместителя директора департамента развития педагогических кадров Минпросвещения Светланы Ермаковой, апробация проводилась «с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности». В СМИ попали весьма неутешительные итоги данного исследования: почти половина участников тестирования не справились с заданиями, а четверть не сдали историю, экономику, русский язык и литературу, а также предмет «Россия в мире». Впрочем, к результатам апробации скептически относятся не только независимые эксперты, но и чиновники самого высокого ранга.

«Касаемо этого исследования, я хочу, чтобы меня услышали все: исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, что оно некорректно от начала и до конца… Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным», – заявила Васильева.

Тем не менее, общественная дискуссия началась, ведь это вопрос национальной важности. По словам заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяны Куприяновой, исследование предназначалось «для внутреннего употребления» в Рособрнадзоре, и проработка аттестации учителей продолжится.

В существующем виде изменения в системе аттестации содержат три блока. В первом — учитель должен решить определенные задачи и выполнить методические задания: найти ошибки в решении ученика, помочь их исправить и оценить результат. Затем учителю необходимо записать свой урок на видео, по которому комиссия оценит умение педагога работать с детьми. Последний блок включает решение предложенной комиссией непростой ситуации, которая может произойти на уроке. На прохождение такой аттестации потребуется около пяти часов, хотя все три блока не обязательно выполнять в один день.

Ряд экспертов отметил, что такой подход является шагом назад, поскольку в России уже успешно действует система аттестации «в два клика». Сейчас она реализуется в Москве на базе ресурсов «Московской электронной школы».

«Я уверен, также как наша система сегодня соответствует действующим требованиям министерства, она соответствует требованиям жизни и требованиям времени», — убежден руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Результаты работы учителей в Москве определяются не только успехами учеников, но и динамикой этих успехов. Учитель, который взял класс с низкими результатами и смог повысить успеваемость учащихся, может претендовать на первую или высшую квалификационную категорию наравне с преподавателем, который изначально работал с сильным классом. При этом такой подход не отнимает время учителя, поскольку аттестацию можно пройти даже со смартфона. Вся необходимая информация содержится в городских информационных системах.

К предложенной модели московский министр относится двояко. С одной стороны, она подходит для входа в профессию. С другой — является неуважительной к действующим педагогам.

«Я считаю, это очень неплохой вариант для входа профессию. Они разработали очень интересную систему, позволяющую студентам доказать, что они могут быть хорошими учителями. Для этого предложенная модель мне кажется вполне приемлемой. Но я уверен, что эти предложения являются ненужными, избыточными, неуважительными по отношению к учителям, которые уже в профессии, у которых уже есть результат их труда. По сути дела эти предложения ставят учителей на одну доску с выпускниками вузов. Я более чем уверен, что министерство не допустит такого отношения к опытным учителям», — считает Калина.

Примечательно и то, что Москва в апробации не участвовала. При этом столичная система образования входит в десятку лучших в мире, что признают независимые международные организации. То есть Москва по факту уже выполнила майское поручение Владимира Путина. Разумеется, столица опережает регионы, в том числе и по техническому оснащению школ, которое и позволяет проводить аттестацию «в два клика». Но есть еще целых три года для того, чтобы другие субъекты РФ подтянулись. В этой ситуации остается непонятным, зачем изобретать велосипед.