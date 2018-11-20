Сочувствовал террористам, распускал слухи: кто такой Ирек Муртазин из «Новой газеты»

Среди «достоинств» Новой Газеты, помимо фейковых заказных материалов против тех или иных персон, однозначно можно указать подбор персонала. В числе одиозных авторов «Новой» знаменитый мастер выдумывания «расследований» за чужой счет Денис Коротков, любительница кавказских историй Ольга Боброва, недавно побеседовавшая с русскоязычным террористом из Сирии, и Ирек Муртазин, на первый взгляд непонятно как попавший в эту компанию.

Однако в биографии Муртазина можно заметить сразу несколько вех, которые могли сыграть решающую роль в его удавшемся трудоустройстве. Федеральное агентство новостей изучило «творческий» и жизненный путь Ирека Муртазина.

Норд-Ост захватили не террористы!

Ирек Муртазин, в далеком уже 2002 году, будучи председателем ГТРК «Татарстан», 24 октября 2002 года, когда вся страна жадно смотрела новости и с содроганием ждала развязки ситуации с захватом заложников в театре на Дубровке, вел прямой эфир именно об этой трагедии. И, подобно американскому CNN, террористов во время эфира называл повстанцами, а террористический акт – актом отчаяния.

Помимо этого Муртазин и гость его программы, советник президента Татарстана по политическим вопросам Рафаэль Хакимов, равно как и дозвонившиеся в эфир слушатели, напрямую сочувствовали «чеченским повстанцам». Апофеозом эфира стало призвание к переговорам с Асланом Масхадовым. Тогда Минтимер Шаймиев (президент Республики Татарстан. — Прим.ФАН) отправил Муртазина в отставку, и Ирек это запомнил на годы.

Обидчик Муртазина Шаймиев «умер», а вместе с ним рухнули и акции «Татнефть»

Чуть меньше шести лет спустя, в сентябре 2008 года, Муртазин распускает слух о смерти Шаймиева. Как бывшему пресс-секретарю президента Республики Татарстан, Иреку Муртизину поверили. Весть о «скоропостижной кончине» Минтимера Шаймиева вызвала падение стоимости привилегированных акций ОАО «Татнефть» более чем на 10%. Как заявил тогда прессе прокурор Татарстана Камиль Амиров, «ложное сообщение о смерти руководителя субъекта РФ, которое вызывает огромный резонанс, не может остаться без внимания прокуратуры». Это стало последней каплей в долгом противостоянии Муртазина, который после изгнания с должности председателя ГТРК начал систематически атаковать главу Татарстана. Согласно мнению следствия, Муртазин совершил действия, разжигающие ненависть по отношению к социальной группе, нарушил неприкосновенность частной жизни и клеветал. Журналист прямо со скамьи суда уехал на год и 9 месяцев в колонию-поселение.

Тюрьма Иреку нипочём, «откинулись — и дальше время»

С 26 ноября 2009 года по 31 января 2011 года отбывал наказание по приговору Кировского районного суда Казани, а после освобождения по УДО переехал в Москву, где уже в марте стал спецкорром «Новой Газеты», где всегда рады фейкоделам и сочувствующим террористам. Там Муртазин писал не особенно примечательные материалы вплоть до 2017 года, пока не созрел изобрести «золотой унитаз» ямальского разлива — сфабриковав материал о коррупционной схеме в ЯНАО. Было разбирательство, и арбитражный суд Москвы оставил в силе решение суда первой инстанции по иску фонда «Ямал» к редакции «Новой газеты» и Иреку Муртазину, которое постановило удалить с сайта «Новой» фейковую компрометирующую информацию.

А что сейчас?

Ныне, после еще одного эпизода с ложью о смерти одного из героев Русской Весны Михаила «Гиви» Толстых, Муртазин продолжает работать в «Новой», будучи пойманным на лжи как минимум второй раз за время работы в издании. Однако никаких, судя по всему, санкций в отношении него не последовало — статьи Муртазина различной степени достоверности и со столь же сомнительными выводами продолжают публиковаться в среднем один-два раза в неделю.