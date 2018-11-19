«Сиди и не высовывайся»: латвийский журналист рассказал, во что превратилась страна после выхода из СССР

Рига, 19 ноября. Латвия отмечает столетие со дня провозглашения своей независимости. Столетний юбилей республики отмечался с особым размахом. В столице Латвии состоялся военный парад, многочисленные концерты и салют.

Однако не все жители Латвии воодушевлены круглой знаменательной датой. Известный латвийский журналист, редактор портала IMHOclub Юрий Алексеев, опубликовал ироничную статью, которая посвящена результатам, которых добилась Латвия за время своей независимости.

«С 1940 по 1991 год государства под названием «Латвийская республика» не существовало в природе. Двадцать один год (с 1970-го по 1991-й) я прожил в том месте, которое называлось Советская Латвия. И видит бог, мне оно нравилось», — пишет Алексеев.

Журналист отмечает, что Советская Латвия была прекрасно ухоженным кусочком СССР, который щедро финансировался союзным бюджетом и представлял собой интеллектуально развитую республику в составе великой империи. Публицист напомнил, что в Латвийской ССР было лучшее образование и блестящая промышленность.

«Юрмала, Раймонд Паулс, электрички RVR и «рафики», бороздящие просторы 1/6 части суши, мопеды «Рига» — мечта всех пацанов 1/6 части суши, приемники ВЭФ и много-много еще чего, чем можно было гордиться», — отмечает Алексеев.

Однако после развала СССР Латвия превратилась в «хутор». Вначале 1990-х и 2000-х в стране еще существовал кое-какой бизнес, а также вяло функционировала бывшая советская промышленность, однако «хуторской менталитет» все окончательно уничтожил.

«Хуторской менталитет устроен так, что если положено каждому хуторянину по одноэтажному домику с соломенной крышей — не дай бог, кто-то замахнётся на полутораэтажный с железной. Соседи подожгут с четырёх сторон, не сговариваясь. Сиди и не высовывайся! И у них — получилось», — пишет Алексеев.

За последние 27 лет из развитой интеллектуальной страны Латвия превратилась в «задрипанный хутор на задворках Европы». Публицист также отметил, что с удовольствием покинул бы этот «хутор», однако прокуратура Латвии выдвинула против него обвинение в «разжигании национальной розни», а также взяла подписку о невыезде.