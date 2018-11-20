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Сирийские власти восстанавливают добычу фосфатов в районе Пальмиры

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Сирийские власти восстанавливают добычу фосфатов в районе Пальмиры

Дамаск, 20 октября. Сирийские власти восстанавливают добычу фосфатов в пустыне к востоку от древнего города Пальмира. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В течение многих лет производство фосфатов было остановлено из-за терроризма. Усилиями сирийских властей в регионе были открыты новые мастерские для добычи фосфатов. Кроме того, бригады ремонтников успешно завершили программу по восстановлению лабораторий, которые пытались уничтожить террористы.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

Сейчас продолжается работа по восстановлению фосфатных рудников, чтобы вернуть ту норму производства, которую показывал регион до начала террористических атак. В первую очередь это необходимо для поддержки национальной экономики страны, которая на сегодняшний день находится в упадке.

Когда-то террористы запрещенного в России «Исламского государства»1 пытались захватить эту рудники и использовать их для контрабанды. К счастью, сирийской армии удалось очистить территорию Пальмиры и ее районов от незаконных вооруженных формирований. Сейчас вся эта территория находится под контролем легитимной власти.

Пальмира — один из древнейших городов Сирийской Арабской Республики. Именно через Пальмиру когда-то проходили все торговые пути, в том числе Великий шелковый путь. Организация ЮНЕСКО включила Пальмиру в список объектов Всемирного культурного наследия. Стоит отметить, что многие редкие памятники сирийского города были разрушены незаконными вооруженными группировками во время атаки на древний сирийский город. Террористы удерживали ее в период с мая 2015 по март 2016 года. Пальмира была повторно захвачена в декабре 2016 года, в мае 2017 года город снова был свободен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Мохамад Жарбуа
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