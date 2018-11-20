Сирия новости 20 ноября 07.00: САА отразила атаку боевиков в Идлибе; курды понесли потери на севере Ракки

Сирия, 20 ноября. САА отразила атаку боевиков в Идлибе; курды понесли потери на севере Ракки; «Шухада аш-Шаркия» покинула Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков в Идлибе.

Курды: были атакованы турецкими войсками на севере Ракки.

«Исламское государство»1: активизировало деятельность в тылу SDF на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Хурас ад-Дин» в Идлибе.

«Шухада аш-Шаркия»: покинула город Африн.

Провинция Алеппо

Как передает Telegram-канал @directorate4, боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия», пришедшие на помощь к «Шухада Шаркия» во время боев против турецких войск и «Фирка аль-Хамза» в Африне, массово сдались протурецким силам.

Кроме этого, по данным Telegram-канала @MElatestnews, группа «Шухада аш-Шаркия» покинула пределы города Африн после вчерашних боёв с турецкой армией. Тем не менее, в городе до сих пор сохраняется напряжённая ситуация.

Напомним, в субботу в Африн прибыли специальные подразделения турецких войск для того, чтобы совместно с группировкой «Фирка аль-Хамза» провести рейд против «криминальных элементов» в рядах формирований из состава «Сирийской свободной армии». Однако в воскресенье боевики «Шухада аш-Шаркия» начали оказывать вооруженное сопротивление.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ближневосточное издание Euphrates Post сообщает об активизации «спящих ячеек» «Исламского государства» в тылу курдских вооруженных формирований. Только за прошедшую неделю, по данным местных наблюдателей, было зафиксированы теракты и диверсии террористов ИГИЛ1 в десяти населенных пунктах, среди которых Абу-Хаммам, Шхиль, Эль-Бусейра, Аль-Хаваедж, а также в районе нефтяного поля «Аль-Танак». Отмечается, что таким образом боевики «Исламского государства» пытаются сорвать наступление «Демократических сил Сирии» при поддержке международной коалиции в районе так называемого Хаджинского кармана. Также, по мнению источника, не стоит исключать, что с помощью терактов и диверсий террористы готовят почву для наступления в северном направлении.

Провинция Идлиб

По сообщениям Telegram-канала @Syria_2_4, боевики неназванной группировки попытались атаковать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Хамрат, однако нападение было отражено артиллерийским огнем САА. Потери, понесенные джихадистами, уточняются.

Группировка «1-ая Прибрежная дивизия» вышла из альянса «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», который ранее согласился выполнять условия российско-турецких соглашений по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Теперь данное формирование вошла в террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом пишет Telegram-канал @Eyeon_the_north.

Одновременно на востоке провинции Идлиб возобновились бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин». Об этом пишет Telegram-канал @freesyriach.

Провинция Ракка

В социальных сетях появилась неподтвержденная информация о том, что турецкие войска переходят границу Сирии, чтобы вести диверсионную деятельность против курдских вооруженных формирований на севере провинции Ракка. Об этом пишет, например, Telegram-канал @syrianews23. Группа военнослужащих ВС Турции атаковала патрульный автомобиль «Отрядов народной самообороны» (YPG) в районе Тель-Абъяда, ликвидировав троих курдских боевиков.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял о том, что Анкара готова начать операцию против курдских вооруженных формирований в районе к востоку от Евфрата. Однако несмотря на ранее произведенную турецкими войсками серию обстрелов позиций «Отрядов народной самообороны» на севере Сирии, наступление пока не было официально объявлено.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)