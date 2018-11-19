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Асад принял делегацию парламентариев из Иордании в Дамаске

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Асад принял делегацию парламентариев из Иордании в Дамаске

Дамаск, 19 ноября. Сирийский лидер Башар Асад принял делегацию иорданских парламентариев в Дамаске в понедельник, сообщила пресс-служба канцелярии президента САР.

Возглавляет делегацию иорданских парламентариев депутат Абдулкарим ад-Дагми. Члены делегации прибыли в Дамаск в понедельник, у них запланированы встречи с рядом чиновников САР.

Асад заявил, что одним из основных факторов, который способствовал стойкости республики, стало то, что сирийцы и армия придерживались своей национальной принадлежности, несмотря на все попытки ее атаковать.

Делегация в свою очередь отметила, что победа Дамаска над терроризмом — победа всех арабских стран над проектами Запада по подрыву стабильности в регионе в интересах Тель-Авива.

Автор: Дарья Смолина
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