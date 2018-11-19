Главные новости 19 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 19 ноября.

В самые ближайшие дни практически каждый желающий сможет почувствовать себя пассажиром нового плацкартного вагона повышенной комфортности. Плацкарт премиум-класса: стало известно, когда РЖД покажет новые вагоны.

Киев только пострадает от помощи Вашингтона, уверены в Совете Федерации. С Донбассом это не пройдет: в Совфеде ответили на планы ВСУ и США захватить регион.

На Украине в различных отраслях наблюдается катастрофа, к которой привели «дураки», руководящие страной. Об этом заявил депутат украинской Рады Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «112 Украина». «Где вы такие «умные» раньше были?»: в Сети ответили депутату Рады, предрекшему катастрофу на Украине.

Украинский телевизионный канал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире и выяснил отношение граждан страны к работе киевского градоначальника Виталия Кличко. Беда для Киева: украинцы оценили работу Кличко.

Перевооружение с реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Смерч» на «Торнадо-С» начнется в армии России в 2018 году. Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский. Минобороны заявило о начале перевооружения ракетных войск на новые РСЗО.

Сенатор Андрей Климов подчеркнул — никогда Россия не питала агрессивных планов в отношении соседних государств. «Поляки бесятся»: сенатор объяснил реакцию Кремля на слова о войне из-за «Северного потока — 2».

Хоккеисты отреагировали на нелестные высказывания Уитни о внешности россиянок. «Либо Курникова, либо чернобыльский урод»: Фетисов и Шохина ответили хоккеисту из США на слова о россиянках.

На Украине объяснили, почему Соединенные Штаты не будут вводить санкции против участников проекта «Северный поток — 2». На Украине объяснили, почему США не введут санкции против «Северного потока — 2».

Политолог подчеркнул, что на Западе уже вынуждены пользоваться «старыми байками», чтобы обосновать миф о «российской угрозе». Захотели бы — быстро бы оккупировали Украину: эксперт объяснил слова премьера Польши о «Северном потоке — 2».