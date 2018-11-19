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«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

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«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

Москва, 19 ноября. Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля, сообщили в пресс-службе ресурса.

Нововведение действует с 19 ноября. Соцсеть открыла возможность делать расширенную выгрузку копии данных со страницы пользователя в удобном архиве​​​.

«Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «ВКонтакте», — привели слова управляющего директора соцсети Андрея Рогозова в пресс-службе.

Представители «ВКонтакте» отметили, что нововведение работает в настоящее время в тестовом режиме. Однако разработчики соцсети будут работать над ее улучшением.

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

Кроме того, для большей безопасности «ВКонтакте» добавила возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP.

Автор: Катерина Иванова
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