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Турция выстраивает отношения с Россией независимо от внешнего давления — Эрдоган

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Турция выстраивает отношения с Россией независимо от внешнего давления — Эрдоган

Стамбул, 19 ноября. Турция выстраивает отношения с Россией независимо от давления других стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения морской укладки газопровода «Турецкий поток».

Эрдоган подчеркнул, что Россия является для Турции надежным другом и важным поставщиком газа. По его словам, теплые и близкие отношения между странами имеют важный вес для будущего.

«Турция никогда не подходила к отношениям с Россией, исходя из требований других стран. Ситуации, при которых нарушаются суверенные права государств, не принесут пользы никому», — заявил турецкий лидер.

Напомним, что «Турецкий поток» включает две нитки газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Одна предназначена для поставок газа Турции, вторая — странам Южной и Юго-Восточной Европы. Отметим, что газопровод планируют запустить к 1 января 2020 года.

Автор: Денис Коробейников
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