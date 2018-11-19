Сирия, 19 ноября. ВКС РФ ведут разведывательную миссию на севере Хамы и на юге Идлиба. В результате взрыва заминированного мотоцикла в Африне пострадали несколько мирных жителей. САА препятствует возвращению остатков ИГ1 на плато Ас-Сафа в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: препятствуют возвращению остатков ИГ на плато Ас-Сафа в Эс-Сувейде.

Сирийская свободная армия** (ССА): заключила перемирие с радикалами «Шухады аш-Шаркии» в Африне и разблокировала часть дорог в городе.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным артударам со стороны САА в окрестностях Хан Шейхуна на юге Идлиба.

ВКС РФ: продолжают вести разведывательную миссию на севере провинции Хама и на юге соседнего Идлиба.

Курды: провели встречу с делегацией США на севере Хасаки, высказав американцам свои опасения по поводу грядущего наступления Турции.

Провинция Алеппо

Портал El Dorar сообщает, что между группировкой «Шухада аш-Шаркия» и Сирийской свободной армией (ССА) было заключено соглашение о прекращении огня в Африне. Посредником выступили члены другого протурецкого вооруженного формирования — «Файлак аш-Шам». В результате первые согласились сдать тяжелое вооружение и выйти из города. Источники информагентства также передают, что в результате междоусобиц радикалов в административном центре одноименного кантона погибли или получили ранения больше 25 гражданских лиц. Новостной Twitter-канал (@Step_Agency) между тем сообщает, что после заключения договоренностей в городе были разблокированы большинство дорог.

Канал Halab Today сообщает, что в Африне произошел взрыв заминированного мотоцикла. В результате пострадали несколько мирных жителей. Предполагается, что детонировавшее устройство было заложено ранее боевиками одной из бандгрупп, которые вели междоусобные столкновения в районах города.

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ударили по объектам «Джебхат Фатх аш-Шам» и других союзных «Ан-Нусре» формирований в южной части провинции Идлиб в ответ на недавние обстрелы боевиков на юго-востоке региона, о чем ранее сообщали источники RT Arabic. Как передает местный новостной Twitter-ресурс IDLIB PLUS, наиболее мощным ударам подверглись объекты джихадистов около населенного пункта Аль-Хабит, расположенного недалеко от города Хан Шейхун. Сведения о потерях в рядах террористов в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Хама

Самолеты российских ВКС продолжают разведывательную операцию на окраинах «Большого Идлиба», где по соглашению РФ и Турции была сформирована демилитаризованная зона, сообщает местный источник на своей странице в соцсети Twitter (@210Stf). Авиация РФ фиксировалась над городами в северной части Хамы, где располагается так называемый Аль-Латаминский выступ, оккупированный «Джебхат ан-Нусрой» и другими крайне радикальными исламистскими группировками. Также полеты самолетов-разведчиков ВКС России отмечались на юге соседней провинции Идлиб.

Провинция Эс-Сувейда

Почти все боевики «Исламского государства»1, прятавшиеся на плато Ас-Сафа в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда, были или уничтожены бойцами САА, или бежали на восток — в направлении зоны оккупации США вокруг Ат-Танф, тем не менее сирийская армия продолжает военные действия на данном направлении в целях предотвращения возможного дальнейшего появления террористов в этом районе. По информации Qalaat Al Mudiq, правительственные силы САР ведут атаки на перемещающиеся вокруг плато формирования джихадистов, которые снова пытаются проникнуть в Ас-Сафу.

Провинция Хасака

В поселении Таль Хабаш, расположенном в южных окрестностях города Амуда на севере провинции Хасака, состоялась встреча главарей курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** с представителями войск международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. По информации курдского новостного агентства Hawar, на переговорах, в частности, обсуждались столкновения протурецких сил в Африне и новая операция Анкары на этом направлении. Кроме того, сразу несколько полевых командиров SDF выразили американцам свои опасения в связи с грядущим наступлением Турции на северных окраинах самопровозглашенного Сирийского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)