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NASA объявило о своих планах и дальше сотрудничать с Роскосмосом

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NASA объявило о своих планах и дальше сотрудничать с Роскосмосом
Москва, 19 ноября. NASA заявило о намерениях продолжать активное сотрудничество с Роскосмосом. По словам руководителя пилотируемых полетов американского агентства Уильяма Герстенмайера, на ракетоносители Atlas продолжат устанавливаться российские двигатели РД-180.

«Мы продолжим использовать двигатели РД-180 на Atlas. У Space Launch System, новой большой ракеты, будут главные двигатели от Shuttle», — уточнил он на конференции, посвященной 20-летию МКС.

Таким образом, как отмечает «Царьград», Герстенмайер подтвердил, что альтернативы российским двигателям США для своих Atlas найти так и не смогли, а без РД-180 о пилотируемых полетах в космос придется забыть.

Автор: Ярослава Замысловатова
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