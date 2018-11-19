Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе

Киев, 19 ноября. Украина пригрозила приостановить свое членство в Интерполе, если должность главы организации займет российский кандидат Александр Прокопчук. Об этом написал в микроблоге Twitter глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (Интерпол) », — написал он.

Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО pic.twitter.com/T7iIqL6oGn — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 19, 2018

Ранее Аваков заявил, что украинская делегация на 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае проводит ряд встреч на высшем уровне и «ведет широкие дискуссии», в ходе которых выступает против того, чтобы пост главы организации занял россиянин.

Напомним, прежний руководитель Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции. Выборы руководителя Интерпола пройдут 21 ноября.