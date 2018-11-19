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КПРФ внесла в Госдуму проект о национализации производства спирта

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КПРФ внесла в Госдуму проект о национализации производства спирта

Москва, 19 ноября. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект закона о национализации производства и продажи этилового спирта и водки. Текст законопроекта опубликован на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Предусматривается введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки)», — сказано в документе.

Согласно проекту закона, право продавать алкогольную продукцию получат госкомпании со 100% долей участия РФ. Также в КПРФ предложили до 2020 года создать организацию, которая объединит все заводы по производству алкогольной продукции.

В КПРФ добавили, что меры направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан и призваны защитить рынок от суррогатного алкоголя. Депутата отметили, что в последние три года реальные объемы продажи водки на 80% больше подтвержденных производителем. По расчетам авторов проекта закона, монополия на спирт будет привлекать дополнительные 400-500 млрд рублей в бюджет ежегодно.

Автор: Софья Куликова
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