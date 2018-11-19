«Могут быть арестованы или просто убиты»: политолог рассказал, как СБУ давит на священников УПЦ

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в понедельник был вызван «на беседу» в СБУ. Об этом заявил пресс-секретарь Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата отец Геннадий (Клин).

Митрополит Лука известен своими выступлениями в защиту канонического православия на Украине и против попыток создания поместной церкви, которые предпринимает президент Украины Петр Порошенко.

Иерей также обличил митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который в числе трех украинских епископов вопреки решению Синода Украинской православной церкви Московской патриархии все же прибыл 13 ноября на встречу с Порошенко в «Украинский дом» в Киеве.

Порошенко при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея активно лоббирует проведение так называемого объединительного собора православных церквей на Украине. Сначала это мероприятие было запланировано на 22 ноября, затем было перенесено на декабрь. Одновременно ряду епископов УПЦ МП были переданы приглашения явиться в Службу безопасности Украины для проведения «профилактических бесед».

По словам украинского общественного деятеля, политолога Игоря Друзя, перенос раскольничьего собора «ничего, по большому счету, не меняет». Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей

«Это лишь отсрочка. Думаю, что перенесли «собор» из-за того, что слишком мало канонических епископов поддержало создание «единой поместной украинской церкви», — поделился эксперт.

Цель такой отсрочки понятна, уверен политолог.

«Скорее всего, сейчас они надеются за это время «прогнуть» хоть еще с десяток епископов. Вчера было нападение на резиденцию митрополита Криворожского. Многих, в том числе митрополита Запорожского Луку, потащили в СБУ «на беседу», — сообщил Игорь Друзь.

Теперь все зависит от стойкости архиереев, которые подвергаются давлению со стороны киевских спецслужб, отметил собеседник ФАН. Одновременно православные обители и священнослужители будут подвергаться блокаде и нападениям со стороны радикалов.

«Думаю, что прогнут лишь некоторых, а большинство не прогнется. Сомневаюсь даже в том, чтобы у украинских властей получилось заставить значительное количество архиереев перейти на сторону Порошенко», — полагает политолог.

Даже там, где епископы изменяют, против них восстает духовенство, — как в случае с Симеоном, напомнил Друзь.