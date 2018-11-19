Африка хочет стать континентом российских инвестиций — посол Руанды

Африканская делегация впервые встретилась с российскими парламентариями в стенах Госдумы и запланировала на следующий год большую совместную конференцию «Россия — Африка». Какой видят Африку изнутри самого континента? Своим мнением с корреспондентом Федерального агентства новостей поделилась чрезвычайный и полномочный посол республики Руанда в РФ Жанна д'Арк Муджавамария после своего выступления с трибуны Госдумы.

— Что вы имеете в виду, когда говорите, что «Россия должна вернуться в Африку»?

— Я цитирую российских политиков, которые говорят о том, что «Россия вернется в Африку». Как это видим мы? Нам бы хотелось, чтобы российские бизнесмены видели в Африке не только потребителя, но и возможности для инвестиций. Мы хотим, чтобы русские ясно видели — Африка это подходящее место для инвестиций.

— В какие сферы, по вашему мнению, стоит вкладываться российским бизнесменам?

— Если говорить о Руанде — нам не нужна реклама, промоушен, нам нужно, чтобы российские бизнесмены приехали к нам со своими инвестициями и вложились в нашу энергетику, например. На каждом бизнес-форуме с участием российских предпринимателей мы говорим о том, что нам необходимы инвестиционные проекты по энергетике, нам их катастрофически не хватает.

Нам нужны и проекты в агрокультуре — мы ведь отличные производим чай и кофе, горные культуры. Руанда может стать и интересным направлением туризма. Я знаю, что русские любят туризм, и мы предлагаем вам обратить внимание на африканское направление, на Руанду.

— К какой Африке стремятся ваши парламентарии?

— На континенте сейчас проходит много реформ в сфере интеграции Африки. Вчера на встрече в Аддис-Абебе мы обозначили приоритеты развития континента до 2063 года — это мир, безопасность, экономические и политические реформы, усиление африканского континента в мировых делах.

Мы смогли создать демократическую Африку: в 2018 году у нас прошли выборы в 19 странах, мы организовали шесть президентских выборов и семь парламентских. В декабре пройдут выборы в Ливии, в Гвинее-Бисау. Но мы понимаем, что ни одна страна африканского континента не сможет достигнуть лучшего развития в одиночку.

Знаете, когда я училась в России, меня спрашивали: «Ты из Африки?» Меня это ужасно злило! Ведь Африка — это не страна, а целый континент. Но сейчас глобализация диктует нам, что только единство может повысить конкурентноспособность нашего континента.

Мы хотим, чтобы мир, особенно Россия, как наш партнер, видели Африку единой, но в то же время понимали — нас десятки стран. Да, в некоторых из них есть болезни и войны. Но если идет война на одной части континента, это не значит, что это отражается на другой — там можно продолжать заниматься бизнесом, туризмом.

— Какая обстановка сейчас в Руанде?

— У нас ноль коррупции и 100% безопасности. У нас было небезопасное прошлое, и теперь мы знаем цену безопасности. Белые люди могут путешествовать через нашу страну в любое время суток и чувствовать себя комфортно.

Наша страна развивается очень быстро. Может, не так быстро, как нам хочется, но мы очень ощутимо отличаемся от той страны, какой была Руанда 25 лет назад. У нас удобные условия для бизнеса — если вы хотите открыть бизнес, вам нужен всего день, чтобы зарегистрировать компанию, и три дня, чтобы развернуть свою деятельность.

— Как вам видится, мы достаточно плотно сотрудничаем или можно желать большего?

— Я бы сказала, что мы на пути к сотрудничеству, но российский бизнес все еще противится тому, чтобы зайти в Руанду. Россия никогда не участвовала в колонизации Африки, и мы доверяем ей больше, чем тем, кто колонизировал нас и предавал. Сейчас мы хотим стать более эффективными в законодательстве, и здесь нам потребуются советы российских депутатов.