Выгода выше обиды: эксперт оценил завершение строительства морского участка «Турецкого потока»

Президенты Российской Федерации Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода «Турецкий поток». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В мероприятии в режиме видеоконференции принимали участие представители «Газпрома», в частности глава компании Алексей Миллер.

«Труба «Турецкого потока» с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря», — доложил он с борта плавучего судна-трубоукладчика.

Сотрудничество России и Турции

«Мы присутствуем при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбиционных проектов», — отметил Владимир Путин на церемонии.

Российский лидер подчеркнул, что проект носит созидательный характер, он «не направлен против интересов кого бы то ни было».

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за политическую волю и мужество в реализации проекта. Эрдоган в свою очередь отметил историческую значимость «Турецкого потока».

«Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс», — напомнил турецкий лидер.

«Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через Черное море, он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Взаимная выгода выше языка обиды

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что реализованный в кратчайшие сроки проект «Турецкого потока» показывает насколько важным он является. Хотя в начале его реализации было много скептиков, которые не верили в этот энергетический проект. Они ссылались на амплитудный характер российско-турецких отношений, особенно сложный период существовал после сбитого российского Су-24 в Сирии и последовавших санкций против Турции со стороны России. На тот момент казалось, что холодный период между Москвой и Анкарой затянется.

«Эрдоган и Путин показали, что взаимная выгода, получаемая от тесных экономических и политических взаимоотношений между нашими странами, выше языка взаимной обиды и национальной гордости. Россия тесно сотрудничает с Турцией по сирийскому кризису, восстанавливается торговый и туристический баланс, а «Турецкий поток» делает Россию и Турцию стратегическими союзниками на долгие годы вперед. Этот энергетический проект — позитивное наследие лидеров двух стран для будущего российско-турецких отношений», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, большое влияние имеет реализованный проект и на судьбу «Северного потока — 2», а также на возможную реализацию европейской ветви «Турецкого потока». Проект «Северный поток — 2» после введения в действие «Турецкого потока» не будет выглядеть как дискриминационный и направленный против Украины. Именно на это ссылаются активные противники «Северного потока — 2» и сама Украина.

Политолог уверен, что Россия показывает, что стремится разнообразить энергетические потоки в Европу для предотвращения любых сценариев, связанных с возможными диверсиями партнеров. Европа, которая получит «Северный поток — 2» и европейскую часть «Турецкого потока», будет полностью обеспечена газом на многие годы вперед.

«Турецкий поток» ставит под угрозу американские планы по активному снабжению Европы сжиженным газом. Ранее для Вашингтона основным конкурентным проектом виделся «Северный поток — 2», на который было направлено давление со стороны администрации Трампа. Американский президент прямым текстом выражал Европе свое недовольство тесным энергетическим сотрудничеством с Россией. После этого Европа не только упрочилась в своем решении реализовать проект «Северный поток — 2», но и активно высказывает планы по созданию европейской армии. «Турецкий поток» ставит возможные американские санкции против «Северного потока — 2» в тупик», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт подчеркнул, что роль Турции крайне важна в деле построения многополярного мира. Она показывает, что, будучи членом НАТО и стремясь одно время активно в ЕС, страна еще обладает национальным суверенитетом и способна самостоятельно принимать важные геостратегические решения.