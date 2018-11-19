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Эрдоган в Стамбуле обратился к Путину словами «ваше превосходительство»

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«Ваше превосходительство»: как Эрдоган обратился к Путину в Стамбуле

Анкара, 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российского лидера Владимира Путина «ваше превосходительство». Так турецкий политик обратился к главе РФ в ходе церемонии по завершению укладки морской части «Турецкого потока» в Стамбуле.

«Уважаемый друг, ваше превосходительство», — так Эрдоган назвал Путина, когда перечислял все успехи экономического сотрудничества России и Турции.

В ответ Путин поблагодарил турецкого коллегу за мужество в реализации российского проекта.

«Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, сегодня Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока». Российский президент выразил надежду, что и сухопутная ветка потока будет строиться такими же ударными темпами.

Автор: Ярослава Замысловатова
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