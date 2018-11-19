Мина замедленного действия: газовики рассказали об катастрофическом состоянии украинской ГРС

Отопительный сезон на Украине полностью провален. Жители десятков крупных населенных пунктов страны сидят без отопления, а по всей стране вспыхивают «холодные бунты». Тем временем работники облгазов (большинство из них контролируется олигархом Дмитрием Фирташем) жалуются на низкие зарплаты и готовятся к забастовкам. При этом состояние самой газораспределительной системы таково, что многие города и села могут в любой момент взлететь на воздух. О том, как Украина пришла к такой страшной ситуации, главы украинских облгазов рассказали корреспонденту ФАН.

Отопительный сезон на Украине сорван, подтверждают газовики. Но это — лишь видимая часть «айсберга проблем» в ЖКХ Украины. Простые украинцы обвиняют в отсутствии тепла в домах облгазы — компании, занимающиеся эксплуатацией газовых сетей. Однако выяснилось, что сами работники облгазов получают мизерные зарплаты, сотнями уходят в другие отрасли и уезжают работать за границу.

Причина — в хроническом недофинансировании отрасли. Как следствие, отток квалифицированных специалистов из газораспределительных компаний стал катастрофическим. Только за последние два года отрасль покинули более 20 тысяч работников. По данным профсоюза работников газовых хозяйств, текучка кадров в компаниях-операторах ГРС достигла 25%. Специалисты-газовики сегодня получают зарплаты в 4,5-5 тысяч гривен в месяц (11-12 тысяч рублей), и не могут содержать свои семьи.

«Разница в оплате труда между газовой отраслью и другими превысила 3,5 тысячи гривен в месяц. А при высокой квалификации эти «перекосы» еще больше — поэтому от нас уходят самые опытные и квалифицированные специалисты», — рассказал корреспонденту ФАН глава профсоюза работников газовых хозяйств Сергей Копаничук.

Главы профсоюзов газовиков бьют тревогу — в отрасли освобождаются тысячи рабочих мест, но на эти места никто не приходит. В некоторых регионах Украины это привело к тому, что в случае аварий на сетях или газораспределительных пунктах невозможно найти слесаря, который смог бы наладить и запустить оборудование, или сварщика, который мог бы заменить аварийный участок газопровода при утечке газа. Таким образом, нынешние власти Украины фактически толкают страну к масштабным техногенным катастрофам.

По словам эксперта газотранспортной отрасли Станислава Казда, «Украина — удивительная страна, где состояние газовых сетей беспокоит только самих газовиков».

«Они бегают по улицам и полям и «латают дырки», получая на реконструкцию сетей те же деньги, что и 20 лет назад, хотя за это время сети, построенные в 1950-х — 1970-х годах, морально и технически настолько устарели, что их эксплуатация — скорее «адреналиновый спорт», нежели работа на благо потребителя. Состояние сетей не волнует ни госорганы, ни регулятора, ни общество в целом», — жалуется эксперт.

Согласно исследованию, проведенному в 2017 году европейскими энергетиками, на конец прошлого года общая длина аварийных газопроводов на Украине составила 4907 км (2,2% от всей длины сетей). Это значит, что на действующем газопроводе в городе или селе в среднем через каждые 100 метров можно наткнуться на аварийный участок, который в любую минуту может взлететь на воздух. Если ситуация не изменится, уверены эксперты, то к 2025 году количество «дырявых» газовых сетей в стране вырастет до 11,7 тысяч километров (6,3% всех газовых труб).

Еще хуже положение дел с оборудованием на газопроводах — например, с газорегуляторными пунктами (ГРП), критически важными для обеспечения безопасного газоснабжения. Сейчас на Украине более 5,5 тысяч ГРП в аварийном состоянии, а через пять лет в стране будет уже 10 тысяч аварийных объектов.

«Проще говоря — это страшно, состояние катастрофическое, в стране в любой момент может возникнуть техногенная катастрофа. По европейским меркам таких участков вообще не должно быть. Но на Украине аварийное состояние газопровода — это уже «технологический стандарт», — говорит Казда.

Эксперты уверены — для того, чтобы хотя бы удержать газораспределительную систему Украины от полного краха, необходимо уже сейчас ежегодно инвестировать в нее около 7 млрд гривен (0,25 млрд долларов) — чего, разумеется, на Украине никто не делает. Даже если эти деньги найдутся, то реконструкция одних только аварийных участков сетей займет пять лет.

Как сообщила ФАН Инна Гасилова, глава профсоюза ПАТ «Херсонгаз», «газовики бьют тревогу, но власти их не слышат».

«Мы хотим сказать властям посредством массмедиа: «Пожалуйста, помогите, улучшите нам финансирование!» Большинство газораспределительных сетей в крупных украинских городах — в аварийном состоянии, они фактически не обслуживаются! Капитальный ремонт на многих сетях не проводился уже десятки лет! Это создает угрозу того, что по ходу отопительного сезона начнутся аварии на сетях, в ходе которых могут погибнуть люди!» — предупреждает Гасилова.

На вопрос о том, насколько высока вероятность возникновения аварий и взрывов газа, работница «Херсонгаза» констатирует, что газопроводы и распределительные станции сейчас стали минами замедленного действия.

«Конечно, мы не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло. Но чтобы этого избежать, газораспределительные сети должны регулярно и качественно обслуживаться. Все шкафные, перекачивающие станции, станции катодной защиты от блуждающих токов должны постоянно проверяться на повреждения. Система должна правильно функционировать и обслуживаться специалистами, которых сегодня остро не хватает! — подчеркивает Гасилова. — Но сегодня за многими элементами системы газоснабжения никто толком не следит, и это само по себе очень опасно, такая вот «мина замедленного действия» под украинские города».

По словам газовиков, уже сегодня на многие аварийные ситуации, возникающие в системе газоснабжения, просто некому выезжать — профессиональных устранителей аварий приходится набирать «с бору по сосенке». Это — прямое следствие равнодушного отношения государства и контролирующих органов к собственной газовой системе.

«Мы хотим, чтобы государство — президент, премьер и руководители отрасли — обратили на нас внимание. Мы говорим им: «Смотрите, нам уже просто некем контролировать систему газоснабжения!» Пусть они скорректируют свою политику, поднимут финансирование, привлекут специалистов обратно в отрасль! От нас потоком уходят люди. Если эта ситуация продолжится, то масштабных аварий по ходу отопительного сезона просто не избежать!» — предупредила представитель «Херсонгаза».

Глава профсоюза работников газовых хозяйств Сергей Копаничук уточнил в интервью ФАН, что требования профсоюзов власти просто игнорируют.

«НКРКУ, государственный регулятор нашей сферы, не сделал ни одного шага нам навстречу. Эта структура два года назад установила тарифы на прокачку газа, и за это время (несмотря на инфляцию и неуклонный рост стоимости жизни) ничего не поменялось, — объясняет Копаничук. Игнорирование интересов газовиков — это чисто политическая игра со стороны власти. У нас государство постоянно играет в какие-то игры. На деле оно не может справиться с нормальным содержанием газовых предприятий, говорит, «их надо продать». В итоге продает его собственнику, тот вкладывает в него свои деньги, и предприятие начинает эффективно работать. Тогда чиновники начинают кричать, что «собственник ворует деньги у государства» и стремятся вернуть его обратно в госсобственность. В конечном итоге страдают простые люди, газовики, которые не получают за свой труд нормальную зарплату».

При этом глава профсоюза газовиков признал — из-за низких зарплат профессионалы продолжают покидать газовую сферу.

«Люди уходят туда, где им платят деньги, — вздыхает Копаничук. — У нас водители первого класса месяцами получают минимальную зарплату, которая не дотягивает и до 5000 гривен (12 тысяч рублей). И рано или поздно многие из них уходят в таксисты. В любом таксопарке они сразу же получают в два-три раза больше. Очень много газовиков уезжают работать за границу — ведь хороший инженер или слесарь может работать и «на воде», и «на электрике». Если нынешняя политика властей в отношении газовиков сохранится, то в нашей сфере скоро совсем не останется профессионалов».

На вопрос о том, как общее критическое состояние газовых сетей повлияет на отопительный сезон, Копаничук обещал от лица всех газовиков сделать все, чтобы украинцы не остались без тепла зимой.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы отопительный сезон, пусть и с огромным опозданием, стартовал во всех населенных пунктах Украины и в конечном итоге прошел нормально, — объявил он. — Работники профсоюза сделают все для того, чтобы подать газ во все дома и не сорвать отопительный сезон окончательно».

Еще одна проблема — из-за негодных сетей российский и «европейский» газ, проходя по Украине, просто уходит в воздух в местах утечек. А платить за это приходится простым украинцам. Если в Европе общепринятый объем потерь не превышает 2%, то на Украине они уже достигли 4,5%, а прогноз на 2020 год — около 6%.

Напомним, крупнейший владелец украинских облгазов — компания «Газтек», которую контролирует «газовый олигарх» Дмитрий Фирташ. Ей принадлежит 24 из 39 крупнейших газопоставляющих компаний на Украине. По данным украинских СМИ, «Газтек» контролирует компании «Винницагаз», «Волыньгаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Коростышевгаз», «Закарпатгаз», «Запорожгаз», «Мелитопольгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Кировоградгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз», «Николаевгаз», «Херсонгаз», «Ровногаз», «Сумыгаз», «Тернопольгоргаз», «Хмельницкгаз», «Черкассыгаз», «Черниговгаз», «Черновцыгаз» и т. д.