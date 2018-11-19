Стало известно, как будет работать новый Нобелевский комитет по литературе

Стокгольм, 19 ноября. В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе. Совместное решение об этом приняла Шведская академия и Нобелевский фонд.

Представители академии в официальном релизе уточнили, что в комитете будут работать пять членов академии (писатели Пер Вестберг, Андерс Ульссон, историк Хорас Энгдаль и поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбу. — Прим. ФАН). Кроме того, в комитет войдут пять экспертов, в том числе критики и издатели, которые не входят в состав учреждения. Председателем новой структуры будет Пер Вестберг. К работе новый комитет приступит 1 февраля 2019 года.

Постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон в комментарии местным СМИ рассказал, что к решению о создании нового комитете Нобелевский фонд отнесся положительно.

«Мы можем продолжать спокойно работать над премией следующего года», — подчеркнул он.

Кроме того, Ульссон добавил, что новый комитет будет работать в 2019 и 2020 годах, пишет ТАСС.