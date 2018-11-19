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Замглавы МИД РФ обсудил с послом задержание российских журналистов в Нигерии

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Замглавы МИД РФ обсудил с послом задержание российских журналистов в Нигерии

Москва, 19 ноября. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Нигерии Стивеном Угбой призвал безотлагательно решить проблему с российскими журналистами в Нигерии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Встреча Богданова и Угбы прошла в понедельник в Москве. Стороны обсудили двусторонние российско-нигерийские отношения. Замглавы МИД РФ акцентировал внимание на необходимости скорейшего решения ситуации с журналистами телеканала «Russia Today».

Напомним, двое журналистов остаются в Нигерии. Миграционная служба страны изъяла загранпаспорта у граждан РФ.

Автор: Софья Куликова
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