Замглавы МИД РФ обсудил с послом задержание российских журналистов в Нигерии

Москва, 19 ноября. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Нигерии Стивеном Угбой призвал безотлагательно решить проблему с российскими журналистами в Нигерии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Встреча Богданова и Угбы прошла в понедельник в Москве. Стороны обсудили двусторонние российско-нигерийские отношения. Замглавы МИД РФ акцентировал внимание на необходимости скорейшего решения ситуации с журналистами телеканала «Russia Today».

Напомним, двое журналистов остаются в Нигерии. Миграционная служба страны изъяла загранпаспорта у граждан РФ.